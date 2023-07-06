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07:44, 6 июля 2023Бывший СССР

Врач рассказала о бунте наркозависимых в Бердянске

Врач Дихтярь: медикам Бердянска запретили обращаться к бойцам РФ при бунте наркозависимых

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Главврач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь рассказала, что после начала спецоперации наркозависимые пациенты психоневрологического диспансера в Бердянске устроили в лечебном учреждении бунт. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист рассказала, что после начала спецоперации из города Запорожье прекратилась поставка наркотического препарата. Пациенты центра устроили бунт, поскольку боялись остаться без вещества. «Они приходили с угрозами к нашим докторам, говорили, что поставят растяжку или бросят гранату, встречали с гранатой в руке врачей в городе, поджидали возле домов, звонили, писали угрозы», — отметила она.

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Тогда медики попросили главного врача обратиться за помощью к российским бойцам, которые находились в соседнем квартале. Однако врачам запретили это сделать. «И какой-то промежуток времени медики боялись ходить на работу, мы запирали двери и старались с сотрудниками не оставаться в одиночку», — заключила Дихтярь.

Ранее Дихтярь заявила о расширении рынка наркотиков из-за медицинской реформы Украины. Она напомнила, что меры действуют в стране с 2004 года.

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    Марина Совина
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