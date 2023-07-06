Российский бизнесмен получил срок за хищение миллионов на ремонте пожарных машин

В Карелии осудили бизнесмена за хищение 4,5 миллиона рублей на госконтрактах

В Республике Карелия российского бизнесмена приговорили к трем годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей за хищение на госконтрактах. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в 2020 году республиканское управление МЧС заключило с коммерческой компанией осужденного контракты на капитальный ремонт пожарных автомобилей на общую сумму свыше 9,5 миллиона рублей. Он дал подчиненным указание подготовить акты приема-передачи выполненных услуг с указанием ложных сведений. В итоге россиянин не выполнил обязательства и завладел деньгами на сумму свыше 4,5 миллиона рублей

4 июля сообщалось, что обвиняемому в хищении 900 миллионов при строительстве метро Олегу Митволю продлили арест.