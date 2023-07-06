Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:23, 6 июля 2023Силовые структуры

Российский бизнесмен получил срок за хищение миллионов на ремонте пожарных машин

В Карелии осудили бизнесмена за хищение 4,5 миллиона рублей на госконтрактах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Республике Карелия российского бизнесмена приговорили к трем годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей за хищение на госконтрактах. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в 2020 году республиканское управление МЧС заключило с коммерческой компанией осужденного контракты на капитальный ремонт пожарных автомобилей на общую сумму свыше 9,5 миллиона рублей. Он дал подчиненным указание подготовить акты приема-передачи выполненных услуг с указанием ложных сведений. В итоге россиянин не выполнил обязательства и завладел деньгами на сумму свыше 4,5 миллиона рублей

4 июля сообщалось, что обвиняемому в хищении 900 миллионов при строительстве метро Олегу Митволю продлили арест.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    США хотят передать Украине кассетные боеприпасы. Как они повлияют на боевые действия?

    Девушка вколола ботокс и утратила возможность улыбаться

    Дачникам предложили бороться с тлей с помощью водки

    Пожар в здании с ресторанами «ПушкинЪ» и «Турандот» попал на видео

    Перечислены самые частые поломки в московских многоэтажках

    Комбат ВСУ рассказал о потере сотни лучших бойцов за одно сражение

    Россиянам перечислили нюансы подготовки квартиры к сдаче в аренду

    Гастроэнтеролог назвала вызывающие вздутие живота продукты

    Из горящего кафе в центре Москвы начали эвакуировать более 100 человек

    Посол России в США заявил о цинизме американских СМИ из-за сообщений о ЗАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости