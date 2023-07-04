Олегу Митволю снова продлили арест по делу о хищении 900 миллионов рублей

Обвиняемому в хищении 900 миллионов при строительстве метро Олегу Митволю продлили арест

В Красноярском крае снова продлили арест бывшему заместителю главы Росприроднадзора Олегу Митволю. Об этом во вторник, 4 июля, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, по решению краевого суда обвиняемый по делу о хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске российский чиновник останется в СИЗО до 25 июля. Последний раз мера пресечения в виде заключения под стражу Олегу Митволю продлевалась 6 июня.

Чиновника обвиняют в хищении средств, выделенных аффилированной с ним проектной организацией на строительство метро в Красноярске. Митволь был задержан сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года. После он заявил о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием.