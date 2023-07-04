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09:26, 4 июля 2023Силовые структуры

Олегу Митволю снова продлили арест по делу о хищении 900 миллионов рублей

Обвиняемому в хищении 900 миллионов при строительстве метро Олегу Митволю продлили арест

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Красноярском крае снова продлили арест бывшему заместителю главы Росприроднадзора Олегу Митволю. Об этом во вторник, 4 июля, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, по решению краевого суда обвиняемый по делу о хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске российский чиновник останется в СИЗО до 25 июля. Последний раз мера пресечения в виде заключения под стражу Олегу Митволю продлевалась 6 июня.

Чиновника обвиняют в хищении средств, выделенных аффилированной с ним проектной организацией на строительство метро в Красноярске. Митволь был задержан сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года. После он заявил о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием.

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    Владимир Седов
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