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14:44, 6 июля 2023Бывший СССР

Украина задумала перейти на контрактную армию после завершения конфликта

Шмыгаль заявил, что Украина перейдет на контрактную службу после завершения конфликта

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина думает над тем, чтобы перейти на контрактную армию и отказаться от воинской обязанности после завершения конфликта. О таких планах заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия», — указал он. Премьер отметил, что первоочередной задачей станет переход на стандарты НАТО. Кроме того, все военнообязанные будут проходить обязательное обучение по соответствующих военным специальностям, добавил Шмыгаль.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал свою страну идеальным полигоном для испытания западного оружия.

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский анонсировал реформу армии, допустив переход к израильской модели. Власти рассматривают вариант призыва молодежи по примеру Израиля, когда годных к службе граждан отправляют в армию до получения высшего образования, пояснил он.

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    Алина Гончарова
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