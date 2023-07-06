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13:42, 6 июля 2023Ценности

Блогерша перечислила пять удешевляющих внешний вид вещей

TikTok-блогерша Хайэм призвала отказаться от удешевляющих внешность наращенных волос

Фото: Matea Brajdić / Unsplash

Блогерша Антония Хайэм перечислила пять вещей, которые удешевляют внешний вид женщины. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok, который насчитывает 443,2 тысячи подписчиков.

В первую очередь юзерша с никнеймом @antoniahigham призвала зрительниц отказаться от наращенных волос и подростковой одежды с мультяшными принтами. Помимо этого, она подчеркнула важность ухоженных ногтей с нейтральными оттенками лака.

Хайэм обратила внимание подписчиц на чересчур яркие брови. В заключение она отметила, что внешность представительниц женского пола также портит неестественный ярко-оранжевый цвет искусственного загара.

В июне стилистка @herstylee_ перечислила три удешевляющие внешний вид ошибки. В первую очередь инфлюэнсерша призвала следить за маникюром и выходить в свет с ухоженными и опрятными ногтями. Помимо этого, по ее словам, в качестве украшений следует выбирать изящные аксессуары.

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    Екатерина Ештокина
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