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12:28, 6 июля 2023Спорт

Стало известно о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Журналист Иван Карпов: Марио Фернандес подпишет двухлетний контракт с «Зенитом»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в ближайшее время перейдет в «Зенит». Об этом стало известно журналисту Ивану Карпову, который опубликовал информацию в Telegram.

32-летний бразилец договорился с петербургской командой о двухлетнем контракте. В «Зените» Фернандес будет получать 2,5 миллиона евро за сезон, в то время как ЦСКА был готов предложить только 1,5 миллиона.

21 апреля стало известно, что Фернандес досрочно покинул бразильский «Интернасьонал» по личным причинам. Он выступал в клубе в аренде, права на игрока принадлежат ЦСКА.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. В составе команды он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года защитник привлекался к матчам за сборную России, вместе с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

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    Алексей Гусев
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