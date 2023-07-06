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01:22, 6 июля 2023Мир

Блинкен призвал главу МИД Турции поддержать вступление Швеции в НАТО

Блинкен призвал главу МИД Турции Фидана к единству НАТО и вступлению Швеции в альянс
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе беседы Блинкен призвал Фидана к единству НАТО. Он также предложил ему поддержать вступление Швеции в альянс.

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«Секретарь Блинкен подчеркнул важность единства НАТО в подобное критическое время и призвал к поддержке Турцией вступления Швеции в альянс сейчас», — отметил Госдеп в заявлении по итогам диалога.

Ранее в МИД Турции оценили шансы Швеции на вступление в НАТО как низкие. Предполагается, что Анкара, несмотря на внешнее давление, будет «придерживаться своей принципиальной позиции» из-за политики Стокгольма.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. В Евросоюзе осудили произошедшее, но подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений.

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    Марина Совина
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