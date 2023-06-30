В Турции оценили шансы Швеции на вступление в НАТО как низкие

В МИД Турции назвали низкой вероятность одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО

Вероятность того, что Турция на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе одобрит заявку Швеции на вступление в альянс, остается низкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

«Вероятность того, что Анкара одобрит членство Швеции на саммите, низкая. Стокгольму предстоит решить сложные вопросы, в том числе по экстрадиции лиц, запрошенных Турцией», — заявил собеседник агентства.

По словам турецкого дипломата, Анкара, несмотря на внешнее давление, будет «придерживаться своей принципиальной позиции» из-за политики Стокгольма, «когда открыто проводятся демонстрации Рабочей партии Курдистана, сжигается священная книга мусульман — Коран».

Ранее сообщалось, что чиновники из стран-членов НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе 11-12 июля активизировали попытки убедить Турцию одобрить членство Швеции в альянсе.