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12:06, 30 июня 2023Мир

В Турции оценили шансы Швеции на вступление в НАТО как низкие

В МИД Турции назвали низкой вероятность одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО

Фото: Visar Kryeziu / AP

Вероятность того, что Турция на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе одобрит заявку Швеции на вступление в альянс, остается низкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

«Вероятность того, что Анкара одобрит членство Швеции на саммите, низкая. Стокгольму предстоит решить сложные вопросы, в том числе по экстрадиции лиц, запрошенных Турцией», — заявил собеседник агентства.

По словам турецкого дипломата, Анкара, несмотря на внешнее давление, будет «придерживаться своей принципиальной позиции» из-за политики Стокгольма, «когда открыто проводятся демонстрации Рабочей партии Курдистана, сжигается священная книга мусульман — Коран».

Ранее сообщалось, что чиновники из стран-членов НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе 11-12 июля активизировали попытки убедить Турцию одобрить членство Швеции в альянсе.

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    Глеб Бажуткин
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