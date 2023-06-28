Страны НАТО активизировали попытки убедить Турцию одобрить членство Швеции

Reuters: чиновники из стран НАТО начали активнее убеждать Турцию одобрить членство Швеции

Чиновники из стран-членов НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе 11-12 июля активизировали попытки убедить Турцию одобрить членство Швеции в альянсе, сообщает агентство Reuters.

«В последние дни различные официальные лица из стран НАТО работали над Турцией в попытке получить одобрение Анкары», — сказано в сообщении издания.

При этом источник агентства отметил, что в настоящее время неизвестно, намерена ли Анкара дать свое согласие по данному вопросу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что считает неприемлемыми акции запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Швеции, учитывая, что Стокгольм хочет вступить в НАТО.