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16:41, 28 июня 2023Мир

Эрдоган счел неприемлемыми акции РПК в Швеции

Эрдоган счел неприемлемыми акции РПК в Швеции по вербовке людей и восхвалению терроризма

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что считает неприемлемыми акции запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Швеции, учитывая, что Стокгольм хочет вступить в НАТО. Его слова передает РИА Новости.

В канцелярии главы турецкого государства сообщили, что Шольц и Эрдоган обсудили события в России, а также перспективы членства Швеции в Североатлантическом альянсе. Турецкий лидер отметил, что шведская сторона предприняла шаги в правильном направлении по вопросам противодействия терроризму.

При этом, по словам Эрдогана, РПК в Швеции продолжает «свободно организовывать демонстрации, восхваляющие терроризм, вербовать людей и предоставлять финансовые ресурсы террористическим организациям».

Ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон счел это законным, но неуместным.

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    Виктория Кондратьева
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