Россиянам отсоветовали тратить все деньги на покупку доллара и евро

Финансовый консультант Волкова: не стоит покупать валюту на все сбережения

Россиянам не стоит тратить на покупку долларов или евро все свои сбережения. Такой совет дала сертифицированный финансовый консультант инвестор Татьяна Волкова, ее слова приводит газета «Известия».

«Возросший курс доллара или евро, безусловно, беспокоит сейчас каждого россиянина. Так происходит каждый раз, когда валюта поднимается вверх», — пояснила инвестор.

По словам Волковой, вкладываться в валюту необходимо в рамках какой-либо стратегии и принимать риски, что курсы могут измениться. Действовать в панике во время высоких значений курсов и покупать доллары или евро «на всю котлету» не нужно: лучше дождаться более-менее устойчивого курса. За любым ростом следует коррекция, поэтому за изменениями на финансовом рынке нужно внимательно следить и сохранять спокойствие, добавила эксперт.

Курс доллара на торгах 6 июля превысил 93 рубля, стоимость евро преодолела планку в 102 рубля. По сравнению с прошлым годом российская валюта подешевела в полтора раза. Ее курс начал снижаться с декабря 2022 года после введения санкций против российской нефти. В последний месяц на ослабление рубля негативно повлияли мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и растущий импорт на фоне сниженных доходов от экспорта.

Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин заявил, что в ближайшие недели доллар и евро протестируют новые максимумы, поэтому для многих инвесторов есть смысл приобрести валюту уже сейчас. Он напомнил, что Центробанк не хочет вмешиваться в происходящее, а выплата валюты экспортерами вырастет до максимума лишь через три недели. Поэтому американская валюта продолжит свой рост.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова предположила, что к концу лета курс доллара может вырасти до 100 рублей. По ее словам, ранее она ожидала доллар не более чем по 90 рублей к августу, но реальное снижение курса оказалось гораздо более быстрым.