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08:09, 6 июля 2023Экономика

Россиянам дали совет по покупке валюты

Экономист инвестбанк «Синара» Коныгин предложил покупать валюту сейчас или в конце июля
СюжетКурс доллара:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В ближайшие недели доллар и евро протестируют новые максимумы, и если нет возможности подождать до конца налогового периода (28 июля), то лучше покупать валюту сейчас. Об этом в комментарии агентству «Прайм» рассказал старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.

На утренней сессии Мосбиржи курс евро превысил 100 рублей, а доллар подорожал до 92,5 рубля. С начала июня обе валюты прибавили более десяти рублей, китайский юань демонстрирует ту же динамику.

Коныгин напомнил, что Центробанк не хочет вмешиваться в происходящее, поэтому рост курса доллара до 100 рублей больше не выглядит невероятным. Локально помочь российской валюте может выплата валюты экспортерами, которая достигнет пика через три недели. Тогда тем, кто в ближайшее время едет отдыхать за границу, можно будет воспользоваться моментом и приобрести доллары, евро или юани по более выгодному курсу.

Ранее о возможности увидеть доллар по 100 рублей к концу лета рассказала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, к августу она ожидала доллар не более чем по 90 рублей, но реальное снижение курса оказалось гораздо более быстрым.

Негативным фактором для рубля станет и снижение продажи валюты в рамках бюджетного правила в два раза, несмотря на падение нефтегазовых доходов до минимума с февраля этого года. При этом цены на российскую нефть по-прежнему держат ниже потолка от западных стран.

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    Платон Щукин
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