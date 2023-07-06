45-летняя Николь Шерзингер поделилась снимками в ярком бикини

45-летняя певица Николь Шерзингер поделилась снимками в бикини синего цвета

Американская певица Николь Шерзингер поделилась снимками с отдыха и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

45-летняя исполнительница позировала у бассейна вместе с возлюбленным, бывшим игроком в регби Томом Эвансом, который ранее сделал ей предложение руки и сердца. Знаменитость запечатлели в бикини ярко-синего цвета с золотым украшением, которое она надела на тело. При этом мужчину сфотографировали в плавательных шортах.

Подписчики оценили фигуру Шерзингер под публикацией. «Красотка», «Как всегда шикарна», «Прекрасное тело», «Самая красивая», «Самая сексуальная пара», «Обожаю тебя», «Как добиться такой фигуры?» — высказывались многочисленные поклонники Шерзингер.

Известно, что пара отдыхает на острове Миконос в Греции.

В июне Николь Шерзингер также снялась в бикини с принтом бело-голубого цвета на пляже. Знаменитость позировала на пляже в соломенной шляпе с цветами и колье с массивным крестом. При этом волосы она распустила, а от макияжа отказалась.