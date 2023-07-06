Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:36, 6 июля 2023Ценности

45-летняя Николь Шерзингер поделилась снимками в ярком бикини

45-летняя певица Николь Шерзингер поделилась снимками в бикини синего цвета

Фото: @nicolescherzinger

Американская певица Николь Шерзингер поделилась снимками с отдыха и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

45-летняя исполнительница позировала у бассейна вместе с возлюбленным, бывшим игроком в регби Томом Эвансом, который ранее сделал ей предложение руки и сердца. Знаменитость запечатлели в бикини ярко-синего цвета с золотым украшением, которое она надела на тело. При этом мужчину сфотографировали в плавательных шортах.

Материалы по теме:
Влажные персоны Откровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
Влажные персоныОткровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
2 марта 2018
Время топать Почему женщины снова натянули ботфорты
Время топатьПочему женщины снова натянули ботфорты
26 февраля 2018

Подписчики оценили фигуру Шерзингер под публикацией. «Красотка», «Как всегда шикарна», «Прекрасное тело», «Самая красивая», «Самая сексуальная пара», «Обожаю тебя», «Как добиться такой фигуры?» — высказывались многочисленные поклонники Шерзингер.

Известно, что пара отдыхает на острове Миконос в Греции.

В июне Николь Шерзингер также снялась в бикини с принтом бело-голубого цвета на пляже. Знаменитость позировала на пляже в соломенной шляпе с цветами и колье с массивным крестом. При этом волосы она распустила, а от макияжа отказалась.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе и доме Евгения Пригожина нашли парики и оружие при обысках. Что об этом известно?

    Россиянам дали совет по покупке валюты

    В российском институте кардиологии произошел пожар

    Россияне поехали в Абхазию и описали отдых фразой «цивилизация далеко»

    РЖД запустили на юг поезда с более низкими билетами

    Врач рассказала о бунте наркозависимых в Бердянске

    Нарколог сообщила о наборе на контрактную службу в ВСУ наркозависимых

    45-летняя Николь Шерзингер поделилась снимками в ярком бикини

    Курс евро достиг 100 рублей

    При взрыве на заводе Кубани пострадали четыре человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости