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01:21, 6 июля 2023Мир

В НАТО допустили размещение в Польше ядерного оружия

«Известия»: в НАТО допустили размещение в Польше ядерного оружия в рамках Nuclear Sharing

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В НАТО допустили подключение Польши к программе Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного оружия. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе.

Отмечается, что это позволит разместить в стране ядерное оружие. По словам собеседника издания, Варшава участвует в учениях альянса как член Nuclear Planning Group (NPG). Кроме того, союзники по НАТО постоянно адаптируют планирование и стратегию с 2014 года, добавил он.

В то же время младший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Василий Климов назвал туманными перспективу присоединения Польши к программе. Он указал на тот факт, что в США отказываются каким-либо образом комментировать информацию по данному вопросу.

Ранее премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий заявил, что Варшава хочет постепенно убедить союзников по НАТО разместить на территории страны ядерное оружие. По его мнению, это возможно сделать с помощью программы Nuclear Sharing. Он также добавил, что Варшава тоже хочет «иметь самый высокий уровень безопасности» с учетом того, что Россия размещает ядерное оружие в Белоруссии. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался отвечать на вопрос о начале этих переговоров.

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    Марина Совина
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