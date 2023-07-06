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11:43, 6 июля 2023Россия

Петербуржцы провели ночь в очереди из-за отказов зачислить их детей в школу

Петербуржцы провели ночь в очереди из-за отказов зачислить их детей в школу рядом с домом

Жители Санкт-Петербурга провели ночь в очереди из-за отказов зачислить их детей в школу и попали на видео. Кадры публикует «Фонтанка».

Инцидент произошел в Приморском районе города. Дошкольникам не хватило мест в первом классе рядом с домом, и родители были вынуждены идти в конфликтную комиссию, которая начинает работать в 10:00.

Петербурженка Евгения рассказала, что за час до открытия в очереди уже стояло около 200 человек. Некоторые дежурили с полуночи, кто-то подошел к пяти утра. Родителям пришли отказы в зачисление в первые классы из 253, 617 и 634-й школ. Теперь комиссия должна им предоставить альтернативу, пишет «Фонтанка».

В Санкт-Петербурге проблема дефицита мест связана с нехваткой социальных учреждений — детских садов и школ. Губернатор города Александр Беглов обещал решить этот вопрос к 2025 году.

В июне президент России Владимир Путин поручил вернуть в следующем году в школы страны уроки черчения.

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    Евгения Куликова
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