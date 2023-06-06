Путин поручил вернуть один предмет в школы

Президент России Владимир Путин поручил вернуть в школы уроки черчения

Президент России Владимир Путин поручил вернуть в следующем году в школы страны уроки черчения. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации в целях укрепления кадрового потенциала промышленности: обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования», — говорится в документе.

Отмечается, что президент поручил ввести изучение учебного курса «Черчение» для тех лиц, которые обучаются на уровне среднего общего образования по технологическому профилю. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о возвращении в школы уроков черчения. По его словам, об этом просят работники химической и металлургической промышленности, а также технологи, конструкторы, инженеры и педагоги технических вузов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил в разговоре с «Лентой.ру», что внедрение черчения в школьную программу стоит начать с математических классов, для которых этот предмет наиболее актуален. Он также отметил, что черчение учит важным навыкам, в определенной степени дисциплинирует и учит аккуратности.

Позднее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов прояснил ситуацию с черчением в школах. Он отметил, что на данный момент оно исключено из перечня отдельных предметов, однако модуль черчения есть в рамках предмета «Технология».