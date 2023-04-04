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16:57, 4 апреля 2023Россия

Российский губернатор попросил Путина вернуть в школы черчение

Тульский губернатор Дюмин попросил Путина вернуть уроки черчения в школы

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о возвращении в школы уроков черчения. Об этом он заявил на заседании президиума Государственного совета, передает ТАСС.

«Понятно, что сейчас много компьютерного программного обеспечения профильного, но вот эту дисциплину все просят вернуть в школьное образование. Попрошу этот вопрос рассмотреть на высоком уровне и принять соответствующие решение», — сказал Дюмин, обращаясь к главе государства.

По его словам, вернуть в школы черчение просят работники химической и металлургической промышленности, а также технологи, конструкторы, инженеры и педагоги технических вузов.

В СССР черчение изучалось с 1930-х годов. Число часов, отведенное на этот предмет, постоянно корректировалось. В 2000-х годах объем преподавания черчения сократили до одного часа в неделю, впоследствии предмет сделали факультативным. Официально черчение из школьных программ в России исключили в 2019 году.

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Анастасия Шейкина
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