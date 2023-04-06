Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:22, 6 апреля 2023Россия

Глава Минпросвещения прояснил ситуацию с черчением в школах

Глава Минпросвещения Кравцов: черчение осталось в школах в рамках предмета «Технология»
Сергей Кравцов

Сергей Кравцов . Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов прояснил ситуацию с черчением в школах в беседе с «Российской газетой». По его словам, оно исключено из перечня отдельных предметов, однако модуль черчения есть в рамках предмета «Технология».

Как напомнил министр, черчение преподается в инженерных классах. Кроме того, регион может ввести его изучение в рамках внеурочной деятельности. «Возможно, в предмете "Технология" мы усилим компонент, связанный с черчением», — допустил он.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о возвращении в школы уроков черчения. По его словам, об этом просят работники химической и металлургической промышленности, а также технологи, конструкторы, инженеры и педагоги технических вузов.

Черчение было исключено из школьных программ в России в 2019 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина поменять позицию по Украине
Стало известно о попытках ВСУ отбросить «Вагнер» от «дороги жизни» в Артемовске
Чимаев раскрыл дату следующего поединка в UFC
Назван годовой объем торговли между Россией и Белоруссией
Менеджер Александра Емельяненко прокомментировал инцидент с бойцом в аэропорту
Американский разведчик назвал Путина мастером побеждать
Стала известна реакция организма Берлускони на лечение рака крови
Глава Минпросвещения прояснил ситуацию с черчением в школах
Раскрыты детали переговоров стран НАТО по Украине
Пушилин заявил о попытках ВСУ сместить фокус внимания с Артемовска на Авдеевку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.