Глава Минпросвещения прояснил ситуацию с черчением в школах

Глава Минпросвещения Кравцов: черчение осталось в школах в рамках предмета «Технология»

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов прояснил ситуацию с черчением в школах в беседе с «Российской газетой». По его словам, оно исключено из перечня отдельных предметов, однако модуль черчения есть в рамках предмета «Технология».

Как напомнил министр, черчение преподается в инженерных классах. Кроме того, регион может ввести его изучение в рамках внеурочной деятельности. «Возможно, в предмете "Технология" мы усилим компонент, связанный с черчением», — допустил он.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о возвращении в школы уроков черчения. По его словам, об этом просят работники химической и металлургической промышленности, а также технологи, конструкторы, инженеры и педагоги технических вузов.

Черчение было исключено из школьных программ в России в 2019 году.