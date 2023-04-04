В Госдуме оценили идею вернуть в школы черчение

Депутат Мажуга поддержал предложение вернуть черчение в школьную программу

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга прокомментировал в разговоре с «Лентой.ру» предложение губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который выступил с инициативой вернуть черчение в школьную программу.

«Черчение учит важным навыкам, оно в определенной степени дисциплинирует, учит аккуратности, развивает пространственное мышление, что важно в самых разных сферах. Мне кажется, это очень хорошее предложение», — заявил парламентарий.

По мнению Мажуги, внедрение черчение в школьную программу стоит начать стоит с математических классов, для которых этот предмет наиболее актуален.

«Это надо обсудить с экспертным сообществом, стоит начать с профильных классов, которые специализируются на точных науках, а дальше посмотреть, как это будет реализовываться», — пояснил он.

Ранее Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о возвращении в школы уроков черчения. По его словам, вернуть в школы черчение просят работники химической и металлургической промышленности, а также технологи, конструкторы, инженеры и педагоги технических вузов.

«Понятно, что сейчас много компьютерного программного обеспечения профильного, но вот эту дисциплину все просят вернуть в школьное образование. Попрошу этот вопрос рассмотреть на высоком уровне и принять соответствующие решение», — сказал глава Тульской области.

В СССР черчение изучалось с 1930-х годов. Число часов, отведенное на этот предмет, постоянно корректировалось. В 2000-х годах объем преподавания черчения сократили до одного часа в неделю, впоследствии предмет сделали факультативным. Официально черчение из школьных программ в России исключили в 2019 году.