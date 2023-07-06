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08:54, 6 июля 2023Бывший СССР

Пленный из «Кракена» рассказал о приказах обстреливать мирных жителей

Пленный из «Кракена» Приходько заявил о приказах минометчикам обстреливать мирных жителей
СюжетНаселение России:

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Попавший в плен военнослужащий спецподразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» Андрей Приходько заявил, что минометчики получали приказы обстреливать мирных жителей у себя в тылу. Его слова приводит РИА Новости.

По словам собеседника агентства, военным ставили задачи атаковать тыл под эгидой Вооруженных сил России. «По частным секторам, там, где живет мирное население», — рассказал пленный.

Ранее Приходько назвал свое подразделение «элитным мясом». Он подчеркнул, что в действительности это обычное подразделение, которое стремится быть лучшим и командование которого уделяет большое внимание самопиару.

Чемпион Украины по боксу Приходько из диверсионного подразделения «Кракен» попал в плен к российским бойцам. В ряды ВСУ спортсмен пошел служить после недопониманий с тренером.

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    Марина Совина
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