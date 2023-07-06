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18:41, 6 июля 2023Бывший СССР

Зеленский отправится с визитом в Чехию

AP: президент Украины Зеленский 6 июля посетит Чехию

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июля, отправится с визитом в Чехию. Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на AP.

Представители чешских властей пока официально не подтвердили эти сообщения.

Ранее в четверг президент Украины провел переговоры в Болгарии, в ходе которых, в частности, была подписана декларация об интеграции страны в НАТО. Отмечалось, что декларация закрепляет готовность Болгарии поддерживать Киев материально и политически, а также участвовать в восстановлении страны после окончания боевых действий.

Кроме того, президент Украины рассказал, что договорился с Болгарией об активизации сотрудничества оборонных ведомств. Также страны подписали меморандум о развитии отношений в энергетическом секторе.

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    Алина Гончарова
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