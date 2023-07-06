Пожар в здании с ресторанами «ПушкинЪ» и «Турандот» попал на видео

Shot опубликовал видео с пожаром в здании с ресторанами «ПушкинЪ» и «Турандот»

Появились кадры с пожаром в здании, в которых находятся московские рестораны «ПушкинЪ» и «Турандот». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как полыхает крыша здания с учреждениями общепита. От огня вверх поднимается огромный столб черного дыма.

О возгорании здания в центре столицы стало известно ранее 6 июля. По данным ТАСС, из строения эвакуировали более 100 человек. Некоторые люди покинули здание самостоятельно.

Ранее в Петербурге загорелся склад с автопокрышками. Пожар был локализован на площади три тысячи квадратных метров. В тушении были задействованы до 95 человек и 28 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32.