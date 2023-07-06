В Швеции заявили о прогрессе на переговорах по вопросу членства в НАТО

МИД Швеции заявил о прогрессе на переговорах с Турцией по вопросу членства в НАТО

Участники встречи, посвященной вопросу вступления Швеции в НАТО, добились прогресса. Об этом заявил глава шведского Министерства иностранных дел Тобиас Билльстрем, передает ТАСС.

«Процесс продвигается вперед, и в ближайшие дни мы интенсивно поработаем над тем, чтобы стать членом НАТО», — сказал он. Встреча состоялась в четверг, 6 июля. Участие в ней принимали представители Финляндии, Швеции и Турции, а также генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая 2022 года вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Процесс вхождения Швеции был приостановлен. Причиной стал отказ Турции согласовать заявку из-за акции сожжения Корана политическим активистом в Стокгольме. Также Анкара заявила, что Стокгольм не выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами.

