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21:25, 6 июля 2023Мир

В Швеции заявили о прогрессе на переговорах по вопросу членства в НАТО

МИД Швеции заявил о прогрессе на переговорах с Турцией по вопросу членства в НАТО

Участники встречи, посвященной вопросу вступления Швеции в НАТО, добились прогресса. Об этом заявил глава шведского Министерства иностранных дел Тобиас Билльстрем, передает ТАСС.

«Процесс продвигается вперед, и в ближайшие дни мы интенсивно поработаем над тем, чтобы стать членом НАТО», — сказал он. Встреча состоялась в четверг, 6 июля. Участие в ней принимали представители Финляндии, Швеции и Турции, а также генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая 2022 года вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Процесс вхождения Швеции был приостановлен. Причиной стал отказ Турции согласовать заявку из-за акции сожжения Корана политическим активистом в Стокгольме. Также Анкара заявила, что Стокгольм не выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами.

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    Марина Совина
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