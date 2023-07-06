Популярный комик рассказал о связанном с Харламовым неудачном выступлении

Комик Шастун заявил, что его первое выступление в Comedy Club оказалось неудачным

Популярный российский комик Антон Шастун рассказал о связанном с юмористом Гариком Харламовым неудачном выступлении в Comedy Club. Историей он поделился в шоу «Цитаты», запись которого доступна во «ВКонтакте».

По словам Шастуна, речь идет о его первом выступлении в Comedy Club, для которого он приехал в Москву из Воронежа. Юморист заявил, что выходил на сцену после Харламова, который перед этим очень удачно выступил в образе барда Эдуарда Сурового и рассмешил зал.

«Выходит Мартирос (Гарик Мартиросян — прим. «Ленты.ру») и говорит: "Представитель воронежского стендапа, господин Шастун!" Вот так он меня представляет. Я выхожу, и все. Это было так плохо! На аудиторию, которая сидела в Comedy, сильно все не зашло», — вспомнил он.

Шастун также поиронизировал над такой очередностью выступлений комиков. Он добавил что впоследствии Мартиросян подробно объяснил ему, как следовало исправить монолог, который не понравился зрителям.

Ранее Шастун вспомнил постыдный случай, связанный с юмористическим проектом «Импровизация», в котором он долгое время участвует. Он признался, что в начале карьеры в шоу с помощью визитки продюсера ТНТ Вячеслава Дусмухаметова и фирменного календаря телеканала пытался попасть в ночной клуб.