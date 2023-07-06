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15:08, 6 июля 2023Россия

Гладков сообщил о гибели мужчины при обстреле Белгородской области

Гладков заявил, что пострадавший при обстреле Новопетровки мужчина скончался

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Пострадавший при обстреле Новопетровки в Белгородской области мужчина скончался. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Полученные им раны были несовместимы с жизнью», — написал глава области.

Он также выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новопетровку ранее 6 июля. При атаке противника один человек пострадал. Глава региона назвал состояние пострадавшего тяжелым, подчеркнув, что вся необходимая помощь ему оказывается.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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