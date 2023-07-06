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12:25, 6 июля 2023Россия

Российский мэр захотел переименовать город в честь Сталина

Мэр Новокузнецка захотел переименовать город в Сталинск

Фото: VSE42.RU

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов захотел переименовать город в Сталинск. Это предложение он обосновал необходимостью восстановить историческую справедливость. Об инициативе главы города сообщает сетевое издание «NGS42.RU».

По словам мэра, нынешнее название Новокузнецка не отражает всей истории населенного пункта. «Горожане не должны забывать о старом имени города — Сталинске», — заявил Кузнецов.

По данным из открытых источников, Новокузнецк назывался Сталинском с 1932 по 1961 год. Население города составляет более 500 тысяч человек, он является вторым по числу жителей городом Кемеровской области после областного центра — Кемерова.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возвращения городу прежнего названия не рассматривается.

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    Алан Босиков
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