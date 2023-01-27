В Кремле ответили на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград

Песков заявил, что в Кремле не ведут обсуждений о переименовании Волгограда в Сталинград

В Кремле не ведут обсуждений о переименовании Волгограда в Сталинград. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Накануне о смене названия города высказался бывший председатель правительства России Сергей Степашин. По его мнению, этот вопрос связан с победой в битве, которая фактически спасла страну в Великой Отечественной войне.

«Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется», — ответил журналистам Песков на просьбу прокомментировать предложение Степашина.

В декабре 2022 года с аналогичной идеей выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он заявил, что настаивает на смене названия Волгограда. По его мнению, Сталинградская битва — одна из самых героических страниц нашей истории, которая заслуживает того, чтобы быть запечатленной на современной карте России.

В свою очередь, депутат Госдумы от Волгоградской области Николай Николаев в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что вопрос переименования города в Сталинград должны решать не органы власти, а жители России. При этом, по его мнению, далеко не все захотят возвращать Волгограду имя Иосифа Сталина. «Это такая тема, в которой ни в коем случае нельзя принимать каких-то административных решений», — заявил парламентарий.

Волгоград назывался Сталинградом с 1925 по 1961 год. До этого он носил название Царицын. Сталинградская битва проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, затронув нынешние территории Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. Сражение считается одним из самых масштабных за все время Второй мировой войны. В нем приняли участие более двух миллионов человек с обеих сторон.