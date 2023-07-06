Российская актриса рассказала о жизни в Крыму

Актриса Агриппина Стеклова рассказала, что в детстве жила с бабушкой и дедушкой в Крыму

Российская актриса театра и кино Агриппина Стеклова рассказала, что в детстве вместе с бабушкой и дедушкой жила в Крыму. Своим опытом она поделилась в интервью для «Москвич Mag».

Актриса рассказала, что родилась в Краснодаре, но прожила там непродолжительное время. Вскоре с родителями она переехала в Москву. Однако за свою жизнь Стеклова успела пожить и в других местах, в том числе в Петропавловске-Камчатском и Крыму.

«Симферополь. Год я прожила там, пока родители обустраивались в Москве, и каждое лето было ознаменовано летними месяцами там — бабушка с дедушкой переехали из Краснодара в Симферополь работать в Симферопольской драме. Мне повезло, что их отправили в Симферополь, а не в Норильск», — отметила актриса.

Ранее российская певица Алена Свиридова рассказала, что на лето планирует переехать в Крым, где владеет недвижимостью. Она намерена оттуда вести дела и ездить на гастроли.