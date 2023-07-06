Байден поддержал вступление Швеции в НАТО

Джо Байден на встрече с премьером Швеции поддержал заявку страны на вступление в НАТО

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном поддержал заявку страны на вступление в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

«Соединенные Штаты полностью поддерживают членство Швеции в НАТО. И суть проста: Швеция сделает наш альянс сильнее и будет иметь те же ценности, что и мы в НАТО. И мы с нетерпением ждем вашего членства», — сказал американский лидер шведскому политику.

Кристерссон после встречи с Байденом заявил, что они «оба понимают, что саммит в Вильнюсе через неделю — это естественный момент для завершения процесса вступления».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В ходе беседы он призвал Фидана к единству НАТО и предложил ему поддержать вступление Швеции в альянс.

В МИД Турции оценили шансы Швеции на вступление в НАТО как низкие. Предполагается, что Анкара, несмотря на внешнее давление, будет «придерживаться своей принципиальной позиции» из-за политики Стокгольма.