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21:27, 6 июля 2023Бывший СССР

Зеленский анонсировал переговоры с президентом Чехии

Президент Украины Зеленский анонсировал переговоры с главой Чехии Павелом в Праге
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что посетит Прагу с визитом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский анонсировал переговоры с президентом Чехии Петром Павелом, а также с премьер-министром страны Петром Фиалой, председателями Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаровой Адамовой. Политик уточнил, что беседа с Павелом станет предмет ной.

Кроме того, украинский лидер встретится с членами правительства, парламента и журналистами Чехии. Основными темами переговоров стану оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и саммит НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Ранее сообщалось, что Зеленский направился с визитом в Чехию. В Праге он встретится с главой страны в знак благодарности за постоянную поддержку Киева.

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    Марина Совина
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