Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:11, 6 июля 2023Наука и техника

В России создали технологию электропроводных тканей

«Известия»: в РГУ имени Косыгина разработали электропроводную ткань

Фото: Пресс-служба РГУ им. А.Н. Косыгина

Ученые Российского государственного университета (РГУ) имени Косыгина создали технологию электропроводных тканей. Такой материал может лечь в основу умной одежды, обуви и сумок, пишут «Известия».

Как уточняется, разработка состоит из углеродных нанотрубок, которые придают покрытию прочность и способность проводить ток. Причем технология позволяет производить материал различной плотности, с регулируемым количеством слоев, а также внедрять необходимые дополнительные компоненты. Для производства ткани было спроектировано специальное устройство, которое напыляет материал на текстильную продукцию потоком «холодной» плазмы.

Материалы по теме:
На новой волне. Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
На новой волне.Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
12 ноября 2021
Место притяжения. Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
Место притяжения.Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
7 декабря 2021

По словам авторов, в дальнейшем разработка может перерасти в появление тканей с экранирующими свойствами. Они будут защищать от радиочастотного излучения и электромагнитных полей. Другое назначение — умные электронные устройства, встроенные в одежду, обувь, сумки и другие изделия. Основное их отличие от иностранных — отсутствие необходимости прокладки проводов внутри ткани.

В июле 2022 года сотрудники Массачусетского технологического института представили текстильный материал 3DKnITS, который можно будет использовать в умной одежде. Такая ткань плотно прилегает к телу, чтобы повторять движения человека.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко раскрыл местонахождение Пригожина

    Появились новые подробности о состоянии Мадонны после выписки из больницы

    Губернатор рассказал об обстрелах Шебекинского городского округа

    Глава ЦБ предупредила о рисках ускорения инфляции из-за слабого рубля

    Лукашенко встретится с Путиным для обсуждения ЧВК «Вагнер»

    Пушилин заявил об отсутствии бойцов ЧВК «Вагнер» на территории ДНР

    Названы сроки ходовых испытаний российского «Можайска»

    Россиянам посоветовали не въезжать в Германию на машинах с российскими номерами

    Генсек НАТО назвал местонахождение ЧВК «Вагнер»

    Лукашенко рассказал о прогрессе в вопросе размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости