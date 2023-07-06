В России создали технологию электропроводных тканей

«Известия»: в РГУ имени Косыгина разработали электропроводную ткань

Ученые Российского государственного университета (РГУ) имени Косыгина создали технологию электропроводных тканей. Такой материал может лечь в основу умной одежды, обуви и сумок, пишут «Известия».

Как уточняется, разработка состоит из углеродных нанотрубок, которые придают покрытию прочность и способность проводить ток. Причем технология позволяет производить материал различной плотности, с регулируемым количеством слоев, а также внедрять необходимые дополнительные компоненты. Для производства ткани было спроектировано специальное устройство, которое напыляет материал на текстильную продукцию потоком «холодной» плазмы.

По словам авторов, в дальнейшем разработка может перерасти в появление тканей с экранирующими свойствами. Они будут защищать от радиочастотного излучения и электромагнитных полей. Другое назначение — умные электронные устройства, встроенные в одежду, обувь, сумки и другие изделия. Основное их отличие от иностранных — отсутствие необходимости прокладки проводов внутри ткани.

В июле 2022 года сотрудники Массачусетского технологического института представили текстильный материал 3DKnITS, который можно будет использовать в умной одежде. Такая ткань плотно прилегает к телу, чтобы повторять движения человека.