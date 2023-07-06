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12:44, 6 июля 2023Россия

В Екатеринбурге умер заразившийся менингитом сотрудник Ozon

В Екатеринбурге умер один из заразившихся менингитом сотрудников Ozon

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Екатеринбурге умер один из зараженных менингококковой инфекцией, которую выявили у сотрудников распределительного центра Ozon. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Свердловской области сообщает ТАСС.

Скончавшемуся был 21 год. Точную причину смерти установит соответствующая экспертиза.

О том, что у сотрудников распределительного центра маркетплейса Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита, стало известно днем ранее, 5 июля. По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего было зарегистрировано семь случаев заболевания менингитом.

В ходе расследования определили места работы и проживания заболевших граждан, а также тех, с кем они контактировали. Специалисты ведомства начали проводить соответствующие противоэпидемические мероприятия. В частности, проводится вакцинация сотрудников. Рисков заражения инфекцией для людей, получивших посылки, нет.

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    Евгения Куликова
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