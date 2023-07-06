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16:02, 6 июля 2023Силовые структуры

Экстрадиция из Испании осужденной за мошенничество россиянки попала на видео

Генпрокуратура показала видео экстрадиции из Испании осужденной за мошенничество россиянки

Экстрадиция из Испании осужденной на полтора года за крупное мошенничество россиянки Ферузы Таировой попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Генпрокуратуре России.

На кадрах видно, как испанский полицейский сопровождает женщину со светлыми волосами в аэропорту, после чего ее сажают в самолет в сопровождении сотрудников российских силовых структур.

Как ранее рассказала «Ленте.ру» Ирина Волк, в период с 2007 по 2009 год Таирова вместе с сообщником подделала договоры купли-продажи и другие документы компании для отчуждения недвижимости фирмы в пользу третьих лиц. Ущерб от ее действий составил 250 миллионов рублей.

Таирова скрылась от следствия, ее объявили в розыск. В 2014 году ее заочно осудили на полтора года за аферу с недвижимостью. В 2016 году женщину задержали в Испании, однако накануне экстрадиции она скрылась от правоохранительных органов. В следующий раз ее задержали лишь в июне 2023 года.

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    Елизавета Новикова
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