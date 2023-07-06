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10:46, 6 июля 2023Россия

Горящую в Москве заправку сняли на видео

В сети появилось видео горящей в районе Хамовников в Москве заправки
СюжетПожар в Томске

В сети появилась видеозапись горящей автозаправки в районе Хамовников в Москве. Ее публикует Mash в Telegram.

На кадрах видно, как языки пламени вырываются из горящей АЗС, все вокруг окутано дымом.

Огонь на заправке вспыхнул 6 июля. ЧП произошло на пересечении ТТК и Комсомольского проспекта. Информации о пострадавших не поступало. Прибывшим пожарным удалось сбить открытое пламя и локализовать пожар. Тушение осложнял тот факт, что горящая колонка находится рядом с резервуаром с топливом.

Ранее четыре человека пострадали при взрыве на АЗС в Томске. Пожара после взрывов на российской заправке не последовало, пожарные провели проливку.

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    Анастасия Шейкина
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