Горящую в Москве заправку сняли на видео

В сети появилось видео горящей в районе Хамовников в Москве заправки

В сети появилась видеозапись горящей автозаправки в районе Хамовников в Москве. Ее публикует Mash в Telegram.

На кадрах видно, как языки пламени вырываются из горящей АЗС, все вокруг окутано дымом.

Огонь на заправке вспыхнул 6 июля. ЧП произошло на пересечении ТТК и Комсомольского проспекта. Информации о пострадавших не поступало. Прибывшим пожарным удалось сбить открытое пламя и локализовать пожар. Тушение осложнял тот факт, что горящая колонка находится рядом с резервуаром с топливом.

Ранее четыре человека пострадали при взрыве на АЗС в Томске. Пожара после взрывов на российской заправке не последовало, пожарные провели проливку.