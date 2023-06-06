При взрыве на российской заправке пострадали четыре человека

В Томске на автомобильной заправке при взрыве пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при взрыве на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Томске. Об этом сообщили в управлении МЧС по Томской области, передает ТАСС.

«При обслуживании цистерны из-под бензина произошел хлопок на АЗС. Травмированы четыре человека», — уточнили в министерстве.

Там добавили, что пострадавших доставили с ожогами в областную клиническую больницу. Пожара после взрывов на российской заправке не последовало, пожарные провели проливку.

Ранее в городе Оха на Сахалине водитель уехал с АЗС на горящей машине и попал на видео. На кадрах виден стоящий на АЗС автомобиль, который заправляют двое мужчин. Внезапно бензобак вспыхивает, и россиян вместе с машиной охватывает огонь.