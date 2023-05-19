Россиянин уехал с заправки на полыхающей машине и попал на видео

Shot: в Сахалинской области водитель уехал с заправки на горящей машине

В городе Оха на Сахалине водитель уехал с автозаправочной станции (АЗС) на горящей машине. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах виден стоящий на АЗС автомобиль, который заправляют двое мужчин. Внезапно бензобак вспыхивает, и россиян вместе с машиной охватывает огонь. Чтобы сбить пламя, они отбегают в сторону и падают на асфальт. После этого водитель возвращается к полыхающей машине, садится за руль и уезжает.

По информации авторов поста, позже автомобиль удалось потушить. Водитель получил ожоги первой и второй степени.

Ранее в Москве мотоциклист врезался в пожарную машину и загорелся. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль спасателей пересекает полосу и фактически перекрывает движение в одну из сторон. Впоследствии в его бок неожиданно влетает мотоциклист, которого сразу же охватывает пламя.