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07:20, 10 мая 2023Россия

В Москве мотоциклист врезался в пожарную машину, загорелся и попал на видео

В Москве на Земляном Валу мотоциклист влетел в пожарную машину, загорелся и попал на видео

Кадр: Telegram-канал «112»

В Москве на Земляном Валу близ торгового центра «Атриум» мотоциклист врезался в пожарную машину и загорелся. Авария попала на видео, его публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как пожарная машина пересекает полосу и фактически перекрывает движение в одну из сторон. Впоследствии в ее бок неожиданно врезается мотоцикл, который сразу же загорается.

По предварительным данным, у мотоцикла от удара загорелся бензобак. После аварии его водитель выжил, но он скончался в больнице, не приходя в сознание. Погибшему россиянину было 40 лет.

Ранее в Москве два человека погибли при ДТП с участием легкового автомобиля и самосвала. Тогда авто врезалось в самосвал, перевернулось и загорелось. Авария попала на видео.

Анастасия Шейкина
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