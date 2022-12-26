В Москве авто врезалось в самосвал, перевернулось, загорелось и попало на видео
В Москве авто врезалось в самосвал, загорелось и попало на видео — погибли двоеСюжетДТП в Москве:
В Москве два человека погибли при ДТП с участием легкового автомобиля и самосвала. Кадры аварии публикует столичный департамент транспорта в своем официальном Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, что Hyundai Solaris на полной скорости врезается в стоящий на обочине самосвал КамАЗ. Сила удара такова, что легковушка переворачивается и загорается.
Как уточнили в департаменте транспорта со ссылкой на ГИБДД Москвы, в аварии погибли два человека — водитель и пассажир. Авария произошла на 82-м километре МКАД.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области архитектор из Санкт-Петербурга случайно проехал по лежащему на дороге человеку и обезглавил его.