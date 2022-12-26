Российский архитектор случайно обезглавил человека

В Ленобласти архитектор проехался по лежащему на дороге человеку и обезглавил его

В Ленинградской области архитектор из Санкт-Петербурга случайно проехался по лежащему на дороге человеку и обезглавил его. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Все произошло на 23-м километре автодороги Ушково — Гравийное. 41-летний россиянин на внедорожнике EXEED направлялся из поселка Ольшанки в сторону Первомайского и не заметил лежащего на трассе. В результате наезда у пострадавшего отделилась голова.

Находившийся за рулем иномарки архитектор в 2022 году 32 раза привлекался за превышение скорости, штрафы исправно оплачивал. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Казани водитель на полной скорости сбил пенсионера на переходе. В результате ДТП пожилому мужчине оторвало ноги, он скончался до приезда врачей.

Позже выяснилось, что пенсионер переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Скорость у автомобиля, сбившего мужчину, составляла 135 километров в час.