Экс-агент ЦРУ: Зеленский может атаковать Запорожскую АЭС из-за провала контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский может нанести удар по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за провала украинского контрнаступления. Об этом заявилл бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Джиральди сказал, что украинское контрнаступление «ничем не увенчалось». По его словам, это был «козырь в рукаве» Зеленского, чтобы показать успех на поле боя.

Теперь президент Украины готов на любые поступки ради того, чтобы втянуть в украинский конфликт НАТО, признал Джиральди. Он также допустил, что теперь Зеленского могут устранить, чтобы избежать ядерной катастрофы.

Ранее Зеленский сообщил, что Россия намерена взорвать Запорожскую АЭС. Он считает, что Москва хочет, чтобы Запад надавил на Киев для завершения боевых действий на выгодных для нее условиях.

В свою очередь в НАТО заявили, что у них нет информации о подготовке теракта на Запорожской АЭС. По мнению заместителя генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ, такие действия были бы крайне безответственными и способными привести к опасной и неконтролируемой эскалации.