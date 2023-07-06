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15:52, 6 июля 2023Ценности

Зверев объяснил желание переехать в деревню фразой «хочется чего-то попроще»

Стилист Сергей Зверев заявил, что устал от роскошной жизни и хочет переехать в деревню

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Стилист и шоумен Сергей Зверев заявил, что хочет переехать в деревню, объяснив свое желание фразой «хочется чего-то попроще». Размышлениями на данную тему он поделился с ZHARA MAG.

Журналистка задала Звереву вопрос, сколько, по его мнению, нужно иметь денег для комфортной жизни. Знаменитость заявил, что устал от роскоши. «Хочется какой-то берег реки, какую-нибудь корову, какую-нибудь доярку с ведром. Чего-то такого попроще хочется, чтобы недорого и все полезное было», — признался он.

Кроме того, мужчина рассказал, что любит деревенскую картошку и шашлыки, а внешний вид блюд из дорогих ресторанов ему не нравится. «Это стоит бешеных денег. Вот, а по краям кто-то плюнул», — заключил стилист.

В декабре 2022 года Сергей Зверев оценил изменения во внешности покинувшей Россию эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Он отметил улучшения во внешнем виде 73-летней исполнительницы и высказался о возможных причинах.

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    Карина Черных
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