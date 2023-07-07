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14:03, 7 июля 2023Забота о себе

Психолог назвала портящую жизнь черту характера

Психолог Анастасия Никулушкина назвала «достигаторов» зависимыми людьми

Фото: mik ulyannikov / Shutterstock / Fotodom

Человек с так называемым синдромом достигатора портит жизнь себе и окружающим, говорит психолог Анастасия Никулулшкина. Об этой черте характера, которая многим кажется преимуществом, она рассказала «Ленте.ру».

По ее словам, «достигатор» находится в зависимости от постоянного достижения целей. Она предупредила, что в какой-то момент это перерастает в навязчивое желание, которым сложно управлять. При этом получать удовольствие от деятельности у такого человека не получается.

Для достигатора становится невероятно важна победа. Приз зрительских симпатий его расстраивает, ведь он желает занимать только первые места. Неважно, какой ценой

Анастасия Никулушкинапсихолог
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«Достигатора» легко распознать по определенным признакам, говорит Никулушкина. Такой зацикленный на достижении цели человек постоянно оценивает себя с точки зрения свершений: если получил желаемый результат — то он считает себя хорошим, не получил — плохим. Кроме того, результат приносит радость на короткое время, потом невротик снова начинает изнуряющий забег к новым высотам, добавила собеседница «Ленты.ру».

Достигатор в вечной гонке чувствует тревогу, живет с ощущением упущенных возможностей. Он постоянно думает о будущем, не умеет ценить настоящее, каким бы прекрасным оно ни было

Анастасия Никулушкинапсихолог

Страдающий от этого синдрома человек сложно переключается с мыслей о работе, отдых вызывает у него чувство стыда и вины, пояснила Никулушкина. По ее словам, синдром «достигатора» может развиваться из-за того, что в детстве человек сталкивался с равнодушием родителей, поэтому, став взрослым, он неосознанно пытается заслужить их любовь своими свершениями.

«Достигаторство — это сценарий, который человек часто выбирает неосознанно, — резюмирует Никулушкина. — Когда человек осознает, что синдром мешает ему наслаждаться настоящим, но он не может побороть свою страсть к вечным забегам к новой цели, ему следует обратиться за профессиональной помощью».

Ранее Никулушкина назвала неожиданные плюсы самокритики. Она объяснила, что трезвый взгляд на свои способности помогает некоторым людям становиться успешными.

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    Вера Владзиевская
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