Психолог назвала портящую жизнь черту характера

Психолог Анастасия Никулушкина назвала «достигаторов» зависимыми людьми

Человек с так называемым синдромом достигатора портит жизнь себе и окружающим, говорит психолог Анастасия Никулулшкина. Об этой черте характера, которая многим кажется преимуществом, она рассказала «Ленте.ру».

По ее словам, «достигатор» находится в зависимости от постоянного достижения целей. Она предупредила, что в какой-то момент это перерастает в навязчивое желание, которым сложно управлять. При этом получать удовольствие от деятельности у такого человека не получается.

Для достигатора становится невероятно важна победа. Приз зрительских симпатий его расстраивает, ведь он желает занимать только первые места. Неважно, какой ценой Анастасия Никулушкина психолог

«Достигатора» легко распознать по определенным признакам, говорит Никулушкина. Такой зацикленный на достижении цели человек постоянно оценивает себя с точки зрения свершений: если получил желаемый результат — то он считает себя хорошим, не получил — плохим. Кроме того, результат приносит радость на короткое время, потом невротик снова начинает изнуряющий забег к новым высотам, добавила собеседница «Ленты.ру».

Достигатор в вечной гонке чувствует тревогу, живет с ощущением упущенных возможностей. Он постоянно думает о будущем, не умеет ценить настоящее, каким бы прекрасным оно ни было Анастасия Никулушкина психолог

Страдающий от этого синдрома человек сложно переключается с мыслей о работе, отдых вызывает у него чувство стыда и вины, пояснила Никулушкина. По ее словам, синдром «достигатора» может развиваться из-за того, что в детстве человек сталкивался с равнодушием родителей, поэтому, став взрослым, он неосознанно пытается заслужить их любовь своими свершениями.

«Достигаторство — это сценарий, который человек часто выбирает неосознанно, — резюмирует Никулушкина. — Когда человек осознает, что синдром мешает ему наслаждаться настоящим, но он не может побороть свою страсть к вечным забегам к новой цели, ему следует обратиться за профессиональной помощью».

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