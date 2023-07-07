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10:02, 7 июля 2023Спорт

Игрок молодежной сборной России рассказал об отношении к нему в латвийском клубе

Александров рассказал, что нормально контактировал с латвийскими игроками «Валмиеры»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Защитник молодежной сборной России и «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров рассказал об отношении к нему в латвийском клубе «Валмиера». Слова игрока приводит Sport24.

«Все понимали, что мы из России, и нормально контактировали. Кто-то из молодых латышей по-русски не очень говорит, но изъяснялись с нами все равно на русском», — оценил ситуацию футболист. Он отметил, что за пределами команды также не возникало проблем с тем, чтобы общаться на русском языке.

«Валмиера» выступает в Первой лиге Латвии. Александров играл в составе команды с 2021 по 2022 год и провел 11 матчей, не совершив результативных действий.

Защитник также известен по выступлениям в «Рубине» и молодежной сборной России. За национальную команду футболист сыграл три матча, не отметившись голами.

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    Андрей Стрельцов
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