Выявлена связь между уровнем холестерина и болезнью Альцгеймера

Neurology: сильное колебание уровня холестерина увеличило риск деменции

Американские исследователи из клиники Майо выявили связь между уровнем холестерина и болезнью Альцгеймера у пожилых людей. Оказалось, что сильные колебания уровня общего холестерина и триглицеридов увеличивают риск этого вида деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology, краткий обзор приводит Medical Xpress.

В ходе работы авторы проанализировали данные почти 12 тысяч человек в возрасте от 60 лет и старше, у которых ранее не была диагностирована деменция. У участников измерили показатели общего холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), также называемого «плохим» холестерином, и холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), известного как «полезный» холестерин, в три разных дня за пять лет до начала исследования.

Затем испытуемых разделили на пять равных групп в зависимости от того, насколько сильно у них колебались показатели. Общее время наблюдения составило 13 лет. За это время у 2473 человек развилась болезнь Альцгеймера или другая форма деменции.

После корректировки данных с учетом пола, расы, образования и других переменных, специалисты обнаружили, что у участников с самыми высокими показателями колебания общего холестерина риск развития деменции был повышен на 19 процентов по сравнению с участниками с самыми низкими показателями колебания. У лиц с высоким уровнем колебания триглицеридов вероятность Альцгеймера была увеличена на 23 процента. В то же время команда не заметила связи между колебаниями уровней ЛПНП и ЛПВП и повышенным риском развития деменции.

В будущем ученые планируют провести дополнительные исследования, которые изучат изменения этой взаимосвязи с течением времени.