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15:20, 7 июля 2023Наука и техника

Пол научились определять по запаху рук

PLOS ONE: разработан метод определения пола человека по запаху ладоней

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Ученые из Международного университета Флориды научились определять пол человека по запаху рук. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS ONE.

Для этого специалисты воспользовались масс-спектрометрическим анализом, который позволил выявить специфические летучие соединения ладоней 60 человек (половина мужчины и половина женщины). Затем команда провела статистический анализ, чтобы понять, можно ли на основе полученных данных установить пол человека. Разработанный метод с точностью до 96,67 процента позволяет успешно предсказать, кому принадлежит запах.

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Другие работы также продемонстрировали возможность использования ароматических веществ для определения возраста человека, его расовой или этнической принадлежности. В конечном итоге вся полученная таким образом информация может использоваться в криминалистике для выявления деталей о потенциальном преступнике.

В июле 2022 года команда ученых из разных стран предложила концепцию роботизированного носа, который помогает диагностировать заболевания.

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    Елена Апазиди
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