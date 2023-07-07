Пол научились определять по запаху рук

PLOS ONE: разработан метод определения пола человека по запаху ладоней

Ученые из Международного университета Флориды научились определять пол человека по запаху рук. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS ONE.

Для этого специалисты воспользовались масс-спектрометрическим анализом, который позволил выявить специфические летучие соединения ладоней 60 человек (половина мужчины и половина женщины). Затем команда провела статистический анализ, чтобы понять, можно ли на основе полученных данных установить пол человека. Разработанный метод с точностью до 96,67 процента позволяет успешно предсказать, кому принадлежит запах.

Другие работы также продемонстрировали возможность использования ароматических веществ для определения возраста человека, его расовой или этнической принадлежности. В конечном итоге вся полученная таким образом информация может использоваться в криминалистике для выявления деталей о потенциальном преступнике.

В июле 2022 года команда ученых из разных стран предложила концепцию роботизированного носа, который помогает диагностировать заболевания.