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Заболевания предложили диагностировать по запаху

Nano Research: роботизированный нос позволит диагностировать заболевания по запаху

Фото: Korea Institute Of Machinery And / Globallookpress.com

Международная группа ученых описала концепцию роботизированного носа, который помогает выявлять заболевания. Исследование было опубликовано в журнале Nano Research.

В ходе научной работы специалисты предложили использовать технологию, которая позволила бы ставить диагноз пациенту по запаху. Медики также напомнили о волатоломике — разделе химии, который изучает летучие органические соединения (ЛОС). Конечным результатом, по словам ученых, могло бы стать создание роботизированного носа.

Специалисты заявили, что уделили особое внимание изучению группы переносимых по воздуху частиц, с помощью которых человек чувствует запах. В материале упоминается представление о том, что все живые организмы выделяют летучие органические соединения как биологический процесс для обмена данными, защиты и размножения. Ученые заключили, что робот мог бы анализировать запах человеческого организма, пот и слезы, чтобы предсказать развитие определенных заболеваний. Авторы заметили, что подобное устройство было бы способно диагностировать онкологические заболевания на ранней стадии.

В заключение говорится, что описанный метод находится «в нескольких шагах» от того, чтобы его можно было использовать в лабораторных условиях. В будущем технологию можно будет широко применять в медицине.

В начале апреля международная группа ученых назвала аромат, который нравится большинству людей из разных частей света и культурных групп. По их словам, им оказался запах ванили.

Синдром отмены: Россия
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Андрей Ставицкий
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