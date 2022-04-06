Найден нравящийся большинству людей запах

Ученые из Оксфорда назвали запах ванили самым приятным для большинства людей

Команда ученых из Оксфордского университета и Каролинского института в Швеции назвали аромат, который нравится большинству людей из разных частей света и культурных групп. Самым приятным оказался запах ванили. Результаты работы опубликованы в журнале Current Biology.

Ранее специалисты полагали, что культурное происхождение различных групп играет ключевую роль в восприятии запахов. Однако новое исследование опровергла эту теорию. Ученые нашли ароматы, которые нравятся всем людям, независимо от того, где они родились. Среди таких оказался аромат ванили и этилбутирата, который пахнет персиками. Также ученые выявили наиболее неприятные ароматы, например, запах изовалериановой кислоты (содержится в сыре, соевом молоке, яблочном соке и поте ног).

Специалисты изучили девять групп людей с разным образом жизни. Всего участие в анализе приняли 235 человек, которых попросили ранжировать запахи по шкале от приятного до неприятного.

В итоге исследователи пришли к выводу, что этническое происхождение не играет особой роли в восприятии запахов. На 41 процент оценка аромата зависит от молекулярного состава вещества и на 54 процента — от личных предпочтений.

В марте ученые из Французского национального центра научных исследований, Университета Сорбонны в Париже, Института Кюри и компании Inserm выявили, что муравьи способны обнаруживать онкологические заболевания у людей с помощью обоняния.