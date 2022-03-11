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Ученые научили муравьев находить раковые клетки по запаху

Французские ученые выяснили, что муравьи могут обнаружить раковые клетки по запаху

Фото: Unsplash

Группа ученых из Французского национального центра научных исследований, Университета Сорбонны в Париже, Института Кюри и компании Inserm установила, что муравьи обладают способностью обнаруживать онкологические заболевания у людей. Результаты исследования были опубликованы в журнале iScience, сообщает Phys.org.

В рамках эксперимента специалисты наблюдали за 36 насекомыми. Как утверждают ученые, муравьи вида Formica fusca после нескольких минут обучения отличили здоровые человеческие клетки от раковых. Эксперты объяснили, что у каждой клеточной линии есть собственный запах, который определяют муравьи.

Чтобы оценить эффективность метода, необходимо провести дополнительные испытания. Однако, по мнению ученых, полученные результаты свидетельствуют о том, что муравьи обладают высоким потенциалом.

Ранее женщины из Великобритании рассказали, как их собаки помогли вовремя диагностировать рак.

Ксения Назарова
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