Белоруссия передала Бразилии ноту о намерении вступить в БРИКС

МИД Белоруссии сообщил о передаче Бразилии ноты о намерении страны вступить в БРИКС

Белоруссия передала Бразилии ноту, которая подтверждает намерение республики вступить в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом сообщается на сайте белорусского МИД.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, 6 июля чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Бразилии Сергей Лукашевич встретился с заместителем главы бразильского МИД Марией Луизой Эскорел де Мораес, курирующей сотрудничество с Минском. «В рамках встречи бразильской стороне передана нота, подтверждающая намерения Беларуси стать полноправным членом БРИКС», — заявили в министерстве.

Стороны также уделили особое внимание укреплению сотрудничества между странами в рамках многосторонней дипломатии. Кроме того, была отмечена готовность к наращиванию политического и торгово-экономического взаимодействия государств. Лукашевич и заместитель главы бразильского МИД обсудили важность поставок калийных удобрений в Бразилию.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск последовательно поддерживает сопряжение форматов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и БРИКС. По его словам, белорусская сторона выступает за создание большого евразийского партнерства со странами, с которыми уже сложились тесные отношения.