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12:56, 4 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал способ противостояния доминированию Запада

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о поддержке сопряжения форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск последовательно поддерживает сопряжение форматов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). О способе противостояния доминированию Запада он рассказал на саммите ШОС, передает ТАСС.

«Запад, цепляясь за ускользающее доминирование в ряде сфер экономики и финансов, пытается сдержать развитие неугодных ему стран и вводит против них незаконные варварские санкции. Чтобы этому эффективно противостоять, Беларусь активно продвигает идею глобального развития», — сказал политик.

По его словам, белорусская сторона выступает за создание большого евразийского партнерства со странами, с которыми уже сложились тесные отношения, в том числе с Индией, Китаем и Ираном. Кроме того, Белоруссия поддерживает сопряжение форматов ЕАЭС, ШОС и БРИКС в широком контексте, отметил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за скорейшее завершение процесса вступления республики в ШОС. Членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником российской стороны, позитивно скажется на деятельности организации, подчеркнул глава государства.

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    Кристина Есикова
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